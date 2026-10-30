В Украине начали включать отопление — сколько котельных уже работает

В Украине постепенно начинается отопительный сезон. По состоянию на 30 октября уже работают 6 716 котельных, а тепло подано в более чем 2,4 тысячи жилых домов. Отопление также включили почти в 9,7 тысячи учреждений социальной сферы — в частности, в школах, детских садах и больницах.

О начале отопительного сезона сообщило Министерство развития общин и территорий Украины. По данным ведомства, в ряде регионов в ближайшее время полноценно заработают системы теплоснабжения. Это связано со снижением температуры воздуха: в течение более чем трёх суток среднесуточные показатели держались ниже +8 °C. Именно этот температурный показатель является одним из ориентиров для начала отопительного сезона. Когда среднесуточная температура опускается ниже +8 °C в течение трех дней подряд, местные власти могут принимать решение о запуске отопления. Поэтому в разных областях тепло начинают подавать не одновременно — все зависит от погоды и готовности местных систем.

По состоянию на 30 октября в Украине уже запустили 6 716 котельных. Они обеспечивают теплом жилые дома, а также объекты, от работы которых зависит повседневная жизнь населения. В частности, отопление уже подключено к 2 423 жилым домам. Отдельно тепло получают учреждения социальной сферы. В настоящее время отапливаются 9 716 таких объектов. Среди них — детские сады, школы, другие учебные заведения и больницы. Для этих учреждений начало отопительного сезона особенно важно, ведь там ежедневно находятся дети, пациенты и работники.

В министерстве отмечают, что в ряде регионов полноценный запуск теплоснабжения еще продолжается. Поэтому количество котельных, жилых домов и социальных учреждений, получающих тепло, в дальнейшем будет увеличиваться. Итак, отопительный сезон в Украине уже начался, но тепло пока подали не во все дома. Темпы запуска зависят от погодных условий, решений местных властей и готовности систем теплоснабжения. Об этом сообщает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта.

Из-за похолодания и прогнозов синоптиков в нескольких областях Украины решили начать подачу тепла в жилые дома с 28 октября. Отопительный сезон начинается раньше в связи со снижением температуры воздуха.

Напомним, каждый пятый дом в Киеве не готов к отключению отопления.

Когда в Одесской области начнут включать отопление — пояснение ОГА

Харьков готов к отопительному сезону, но тепло пока не включают.

Читай нас в