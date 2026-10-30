Зеленский заявил об отсутствии деэскалации со стороны России в энергетике

В ночь на 30 октября Россия нанесла по Украине удар 17 баллистическими ракетами. Под ударами оказалась, в частности, энергетическая инфраструктура, а в течение дня специалисты работали над восстановлением электроснабжения. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не сделала ни одного шага к снижению напряженности в энергетической сфере и продолжает атаковать украинские города и энергосистему.

Вечером в пятницу, 30 октября, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях российских атак и работе по восстановлению поврежденной инфраструктуры. По его словам, прошедшая ночь стала сложным испытанием для украинской противовоздушной обороны из-за большого количества баллистических ракет. «Значительную часть российских «шахидов» нам удается сбивать, но не все, к сожалению. А с баллистическими ракетами сложнее. За эту ночь было 17 баллистических ракет. Непростой вызов, и особенно — когда такой дефицит «патриотов»», — заявил глава государства.

Зеленский обратил внимание на нехватку систем противовоздушной обороны Patriot, которые Украина использует для перехвата баллистических ракет. По его словам, это затрудняет защиту от таких атак. Президент также сообщил, что в течение пятницы энергетики и спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям работали в Днепре, Киеве, Киевской области и других городах и населенных пунктах. Специалисты ликвидировали последствия российских ударов и восстанавливали электроснабжение.

По словам Зеленского, атаки на энергетическую инфраструктуру продолжаются ежедневно. Российские удары повреждают объекты электрогенерации, сети и энергетические соединения. Из-за этого ремонтным бригадам приходится снова и снова восстанавливать поврежденное оборудование. «Каждый день, к сожалению, наносится удар по энергетике, очень много повреждений, продолжается российская операция против нашей электрогенерации, против наших сетей, против энергосоединений», — подчеркнул президент.

Он добавил, что прошлой ночью российские войска также атаковали нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Таким образом, под ударами оказываются не только объекты, обеспечивающие производство и распределение электроэнергии, но и другие важные составляющие энергетического сектора.

Зеленский подчеркнул, что Россия не демонстрирует готовности снизить интенсивность атак на украинскую энергетику. По его словам, обстрелы городов и критической инфраструктуры продолжаются, поэтому Украина будет и дальше реагировать на действия России. «Россияне не сделали ни одного шага по деэскалации в энергетике. Постоянно наносятся террористические удары по нашим городам. Мы будем действовать и в дальнейшем — соответствующим образом и вполне справедливо», — подытожил глава государства. Об этом заявил президент.

Премьер-министр Сергей Корецкий встретился с председателем Сейма Литвы Юозасом Олекасом. Стороны обсудили поддержку вступления Украины в ЕС, дополнительное финансирование энергетики и развитие транспортных маршрутов. Украина также предложила Литве обмениваться опытом по защите энергетических объектов.

Норвегия предоставит Украине 500 млн норвежских крон (около 48 млн евро) на восстановление энергетической инфраструктуры и стабилизацию электроснабжения в преддверии зимы.

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