Зеленський заявив про відсутність деескалації з боку Росії в енергетиці

У ніч проти 30 жовтня Росія атакувала Україну 17 балістичними ракетами. Під ударами опинилася, зокрема, енергетична інфраструктура, а протягом дня фахівці працювали над відновленням електропостачання. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не зробила жодного кроку до зниження напруги в енергетичній сфері й продовжує атакувати українські міста та енергосистему.

Увечері в п’ятницю, 30 жовтня, президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки російських атак і роботу з відновлення пошкодженої інфраструктури. За його словами, минула ніч стала складним випробуванням для української протиповітряної оборони через велику кількість балістичних ракет. «Значну частину російських “шахедів” вдається збивати нам, але не всі, на жаль. І складніше з балістикою. За цю ніч було 17 балістичних ракет. Непростий виклик, і особливо — коли такий дефіцит “петріотів”», — заявив глава держави.

Зеленський звернув увагу на нестачу систем протиповітряної оборони Patriot, які Україна використовує для перехоплення балістичних ракет. За його словами, це ускладнює захист від таких атак. Президент також повідомив, що протягом п’ятниці енергетики та рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій працювали в Дніпрі, Києві, Київській області та інших містах і громадах. Фахівці ліквідовували наслідки російських ударів і відновлювали електропостачання.

За словами Зеленського, атаки на енергетичну інфраструктуру тривають щодня. Російські удари пошкоджують об’єкти електрогенерації, мережі та енергетичні з’єднання. Через це ремонтним бригадам доводиться знову й знову відновлювати пошкоджене обладнання. «Кожного дня, на жаль, влучання по енергетиці, дуже багато пошкоджень, триває російська операція проти нашої електрогенерації, проти наших мереж, проти енергоз'єднань», — наголосив президент.

Він додав, що минулої ночі російські війська також атакували нафтопереробну інфраструктуру. Таким чином, під ударами опиняються не лише об’єкти, які забезпечують виробництво та розподіл електроенергії, а й інші важливі складові енергетичного сектору.

Зеленський наголосив, що Росія не демонструє готовності зменшити інтенсивність атак на українську енергетику. За його словами, обстріли міст і критичної інфраструктури тривають, тому Україна продовжить відповідати на російські дії. «Росіяни не зробили жодного кроку деескалації в енергетиці. Постійно — терористичні удари по наших містах. Будемо діяти і ми надалі — відповідно та цілком справедливо», — підсумував глава держави. Про це заявив президент.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький зустрівся з головою Сейму Литви Юозасом Олєкасом. Сторони обговорили підтримку вступу України до ЄС, додаткове фінансування енергетики та розвиток транспортних маршрутів. Україна також запропонувала Литві обмінюватися досвідом із захисту енергетичних об’єктів.

Норвегія надасть Україні 500 млн норвезьких крон (близько 48 млн євро) для відновлення енергетичної інфраструктури та стабілізації електропостачання напередодні зими.

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