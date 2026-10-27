Норвегія виділить Україні 48 млн євро на підтримку енергетики перед зимою

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Норвегія надасть Україні 500 млн норвезьких крон (близько 48 млн євро) для відновлення енергетичної інфраструктури та стабілізації електропостачання напередодні зими.

Про виділення допомоги 27 жовтня під час візиту до Києва оголосив міністр енергетики Норвегії Тер'є Асланд.

Кошти надійдуть у листопаді та грудні через Фонд підтримки енергетики України. Їх спрямують на ремонт пошкоджених об'єктів, закупівлю обладнання та відновлення критичної інфраструктури.

Пріоритети фінансування визначатиме українська сторона відповідно до найнагальніших потреб енергосистеми.

Загальна підтримка України з боку Норвегії за програмою Нансена у 2026 році становитиме 85 млрд крон, із яких 15 млрд передбачено на цивільну та гуманітарну допомогу.

Джерело: Уряд Норвегії

Уряд Норвегії ухвалив новий пакет санкцій проти рф, узгоджений із 21-м пакетом обмежень Європейського Союзу. Санкції набувають чинності 21 жовтня 2026 року після внесення відповідних змін до нормативно-правових актів Міністерством закордонних справ країни.

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