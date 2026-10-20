Норвегія підтримала санкції ЄС проти російських банків, нафти та тіньового флоту

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Уряд Норвегії ухвалив новий пакет санкцій проти рф, узгоджений із 21-м пакетом обмежень Європейського Союзу. Санкції набувають чинності 21 жовтня 2026 року після внесення відповідних змін до нормативно-правових актів Міністерством закордонних справ країни.

Нові обмеження охоплюють російські банки, нафтовий сектор, надання криптовалютних послуг, діяльність «тіньового флоту», а також підприємства військово-промислового комплексу. Крім цього, розширено заходи щодо контролю за імпортом та експортом товарів. Метою ухваленого рішення є посилення економічного тиску на РФ та обмеження її фінансових і матеріальних можливостей для ведення війни проти України.

Джерело: Цензор.НЕТ.

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