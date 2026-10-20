Норвегия поддержала санкции ЕС против российских банков, нефти и теневого флота
Правительство Норвегии утвердило новый пакет санкций против РФ, согласованный с 21-м пакетом ограничений Европейского Союза. Санкции вступают в силу 21 октября 2026 года после внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые акты Министерством иностранных дел страны.
Новые ограничения затрагивают российские банки, нефтяной сектор, предоставление криптовалютных услуг, деятельность «теневого флота», а также предприятия военно-промышленного комплекса. Кроме того, расширены меры по контролю за импортом и экспортом товаров. Целью принятого решения является усиление экономического давления на РФ и ограничение её финансовых и материальных возможностей для ведения войны против Украины.
Источник: Цензор.НЕТ.
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