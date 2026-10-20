Norwegia poparła sankcje UE wobec rosyjskich banków, ropy naftowej i floty szarej

Rząd Norwegii przyjął nowy pakiet sankcji wobec Rosji, uzgodniony z 21. pakietem ograniczeń Unii Europejskiej. Sankcje wejdą w życie 21 października 2026 r. po wprowadzeniu odpowiednich zmian w aktach prawnych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju.

Nowe ograniczenia obejmują rosyjskie banki, sektor naftowy, świadczenie usług związanych z kryptowalutami, działalność „floty cieni”, a także przedsiębiorstwa kompleksu wojskowo-przemysłowego. Ponadto rozszerzono środki kontroli importu i eksportu towarów. Celem podjętej decyzji jest wzmocnienie presji gospodarczej na Federację Rosyjską oraz ograniczenie jej możliwości finansowych i materialnych do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie.

Źródło: Censor.NET.

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