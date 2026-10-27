Norwegia przeznaczy dla Ukrainy 48 mln euro na wsparcie sektora energetycznego przed zimą

Norwegia przekaże Ukrainie 500 mln koron norweskich (około 48 mln euro) na odbudowę infrastruktury energetycznej i stabilizację dostaw energii elektrycznej przed nadejściem zimy.

O przyznaniu pomocy poinformował 27 października podczas wizyty w Kijowie minister energii Norwegii Terje Asland.

Środki zostaną przekazane w listopadzie i grudniu za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Energetyki Ukrainy. Zostaną one przeznaczone na naprawę uszkodzonych obiektów, zakup sprzętu oraz odbudowę infrastruktury o znaczeniu krytycznym.

Priorytety finansowania określi strona ukraińska zgodnie z najpilniejszymi potrzebami systemu energetycznego.

Łączne wsparcie dla Ukrainy ze strony Norwegii w ramach programu Nansena w 2026 roku wyniesie 85 mld koron, z czego 15 mld przeznaczono na pomoc cywilną i humanitarną.

Źródło: Rząd Norwegii

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