Норвегия выделит Украине 48 млн евро на поддержку энергетики перед зимой

Норвегия выделит Украине 500 млн норвежских крон (около 48 млн евро) на восстановление энергетической инфраструктуры и стабилизацию электроснабжения в преддверии зимы.

О выделении помощи 27 октября во время визита в Киев объявил министр энергетики Норвегии Терье Асланд.

Средства поступят в ноябре и декабре через Фонд поддержки энергетики Украины. Их направят на ремонт поврежденных объектов, закупку оборудования и восстановление критически важной инфраструктуры.

Приоритеты финансирования будет определять украинская сторона в соответствии с наиболее насущными потребностями энергосистемы.

Общая поддержка Украины со стороны Норвегии в рамках программы Нансена в 2026 году составит 85 млрд крон, из которых 15 млрд предусмотрено на гражданскую и гуманитарную помощь.

Источник: Правительство Норвегии

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