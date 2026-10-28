Корецкий рассказал, куда пойдут 1,2 млрд евро помощи от Нидерландов

Правительство Нидерландов объявило о выделении Украине нового пакета гражданской и экономической помощи в размере 1,2 млрд евро, рассчитанного на 2027–2029 годы. Об этом 28 октября сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий по итогам встречи с министром внешней торговли и сотрудничества в сфере развития Нидерландов Шурдом Шурдсмой.

Выделенные средства будут направлены на восстановление и физическую защиту критически важной инфраструктуры, в частности энерго- и водоснабжения, поставку резервного оборудования и запчастей, а также поддержку частного сектора.

В ходе переговоров стороны обсудили расширение инвестиций нидерландского бизнеса в украинский аграрный сектор, ИТ и производство энергетического оборудования, а также запуск механизма страхования военных рисков. Кроме того, Министерство экономики Украины и соответствующее ведомство Нидерландов готовят подписание декларации об углублении промышленного сотрудничества и развитии «Промышленного Рамштайна».

Источник: Кабинет Министров Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды. Там он планирует встретиться с премьер-министром Робом Йеттеном, представителями украинского и нидерландского бизнеса, а также с королем Виллемом-Александром. Среди главных тем переговоров — оборонное и экономическое сотрудничество, укрепление украинской противовоздушной обороны и дальнейшая поддержка Украины.

Нидерланды предоставят Украине дополнительную военную помощь в размере 500 млн евро. В новый пакет войдут, в частности, средства противовоздушной обороны и беспилотники для защиты от российских воздушных атак. Об этом объявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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