В Житомирской области заброшенный завод продали за 37,2 млн гривен

«Червоненский завод продовольственных товаров» в Житомирской области, который не работал семь лет, был продан на аукционе за 31 млн грн без НДС. В ходе торгов цена выросла в 9,1 раза по сравнению со стартовой, а с учетом налога покупатель должен заплатить 37,2 млн грн.

В состав имущественного комплекса государственного предприятия в поселке Червоное входят 50 объектов недвижимости — зданий и сооружений, 37 транспортных средств и прочее движимое имущество.

На балансе предприятия также находятся два земельных участка общей площадью более 54 га, предоставленные в постоянное пользование. В то же время в составе комплекса есть объекты, не подлежащие приватизации, в частности противорадиационное укрытие. На территории также расположен недостроенный цех по производству пищевых концентратов.

В торгах 27 октября приняли участие три участника. Победитель должен уплатить предложенную сумму в течение 20 рабочих дней со дня составления протокола аукциона. После полной оплаты стороны заключат договор купли-продажи. Право собственности перейдет к покупателю после подписания акта приема-передачи.

Кроме того, новый владелец должен выполнить условия приватизации, в частности погасить задолженность предприятия по заработной плате и перед бюджетом.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества.

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