Православные именины 29 октября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

В четверг, 29 октября, с Днём ангела поздравляют Анастасию, Анну, Марию, Андрея, Ивана, Николая и обладателей других имен. По православному календарю в этот день почитают преподобномученицу Анастасию Римлянку, а также преподобного Авраамия и его племянницу Марию. Рассказываем, что означают женские и мужские имена, упоминаемые в календарях именинов, и как можно поздравить близких с праздником.

Женские имена 29 октября

В этот день среди женских имен встречаются Анастасия, Анна, Мария и Агата. Они имеют разное происхождение: одни пришли из греческого языка, другие — из древнееврейского. Некоторые из этих имен известны благодаря святым, которых почитают в христианской традиции.

Анастасия. Имя происходит из древнегреческого языка и означает «воскресение», «возрождение» или «возвращение к жизни». Оно образовано от слова anastasis. В православной традиции 29 октября почитают преподобномученицу Анастасию Римлянку. Согласно церковному преданию, она жила в III веке, посвятила себя христианской вере и погибла во время гонений на христиан. Анастасия — одно из самых распространённых женских имён в Украине. Его ласковые формы — Настя, Настуся, Ася и Настуня.

Анна. Это имя имеет древнееврейское происхождение. Его значение — «благодать», «милость» или «благосклонность». Имя известно из библейских текстов и распространено во многих странах. В христианской традиции особенно почитают праведную Анну, мать Девы Марии. В календарях именинов на 29 октября также упоминается святая Анна Константинопольская. У имени Анна есть много нежных форм: Аннуся, Галя, Анюта и Анничка.

Мария. Имя происходит из древнееврейского языка. Его точное первоначальное значение остается предметом дискуссий, но среди распространённых толкований — «любимая», «желанная» и «госпожа». Мария — одно из важнейших имен в христианстве, ведь так звали мать Иисуса Христа. 29 октября православная традиция почитает блаженную Марию Месопотамскую, племянницу преподобного Авраамия. Она посвятила жизнь духовному служению. Среди ласковых форм имени — Марийка, Маричка, Маруся и Маша.

Агата. Имя имеет древнегреческое происхождение и образовано от слова agathos, что означает «добрая» или «честная». Оно распространено в различных европейских странах, в частности в Польше, Италии и Франции. В христианской традиции известна святая Агата Сицилийская, которую чествуют в феврале. Имя Агата также встречается в некоторых календарях именинов на 29 октября. В украинском языке можно встретить формы Агатка и Агаточка.

Мужские имена 29 октября

В календарях именинов на эту дату упоминаются Андрей, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Леонид, Николай, Алексей, Опанас, Павел, Филипп и Тимофей. В церковных списках также есть древние имена Авраамий, Клавдий, Астерий и Неон. Каждое из них имеет свою историю и значение.

Андрей. Имя происходит из древнегреческого языка и означает «мужественный», «смелый» или «отважный». Оно образовано от слова, связанного с мужеством и силой. Одним из самых известных святых с этим именем является апостол Андрей Первозванный. В украинской традиции имя Андрей распространено уже много веков. Его ласковые формы — Андрейко, Андрусь и Андрейчик.

Василий. Это имя имеет греческое происхождение. Оно образовано от слова basileios, которое означает «царский» или «тот, кто принадлежит царю». В христианстве известен святой Василий Великий — один из самых почитаемых отцов Церкви. Имя Василий распространено в Украине и имеет народные формы Василько и Васильчик.

Виктор. Имя происходит из латинского языка и означает «победитель». Оно образовано от слова victor, которым называли человека, одержавшего победу. Имя использовалось ещё в Древнем Риме, а впоследствии оно распространилось в христианских странах. В Украине Виктор остаётся известным мужским именем. Среди ласковых форм — Витя, Викторчик и Витюня.

Евгений. Имя имеет древнегреческое происхождение. Его связывают со словом eugenes, означающим «благородный», «знатного происхождения» или «хорошо рожденный». Имя распространено во многих славянских странах. В христианских календарях упоминаются несколько святых с этим именем. Уменьшительные формы — Женя, Евгенко и Женчик.

Иван. Это украинская форма древнееврейского имени Йоханан. Его значение — «Бог милостивый» или «Божья благодать». Имя Иван имеет много соответствий в других языках: Джон, Жан, Хуан и Йоханн. В христианской традиции особо почитают Иоанна Крестителя и апостола Иоанна Богослова. Имя издавна распространено в Украине, а его ласковые формы — Иванко, Ивасик и Иванчик.

Кирилл. Имя происходит из греческого языка и связано со словом kyrios, которое означает «господь» или «владыка». Поэтому его значение передают как «господствующий» или «властелин». Одним из самых известных святых с этим именем является Кирилл, просветитель славян, которого почитают вместе с братом Мефодием. Уменьшительные формы имени — Кирилло и Кирюша.

Леонид. Это имя имеет древнегреческое происхождение. Оно связано с именем Леон, которое означает «лев», поэтому Леонид часто толкуется как «подобный льву» или «львиного рода». В христианских календарях упоминаются несколько святых с этим именем. В Украине имя Леонид известно уже много поколений. Среди ласковых форм — Леонидко и Лёня.

Николай. Имя происходит из греческого языка и состоит из частей, связанных со словами «победа» и «народ». Его традиционно переводят как «победитель народов». Самый известный святой с этим именем — Николай Чудотворец, которого почитают в православной и католической традициях. Имя Николай широко распространено в Украине. Уменьшительные формы — Миколка, Николайчик и Коля.

Алексей. Имя имеет древнегреческое происхождение и происходит от слова alexein, что означает «защищать» или «отбивать нападение». Поэтому его значение передают как «защитник» или «помощник». В христианской традиции известен святой Алексей, человек Божий, посвятивший жизнь молитве и служению. Ласковые формы имени — Алексейко, Леша и Олесик.

Опанас. Это украинская форма древнегреческого имени Афанасий. Оно происходит от слова athanatos, что означает «бессмертный». Одним из самых известных святых с этим именем является Афанасий Великий — епископ Александрии и один из выдающихся богословов раннего христианства. Имя Опанас сейчас встречается реже, чем в прошлом, но остается частью украинской традиции.

Павел. Имя имеет латинское происхождение и происходит от слова paulus, означающего «малый» или «скромный». Самый известный святой с этим именем — апостол Павел, сыгравший важную роль в распространении христианства. Имя распространено во многих странах и имеет соответствия в разных языках. В украинской традиции используются формы Павлик, Павлусь и Павлуньо.

Филипп. Имя происходит из древнегреческого языка. Оно образовано от слов, означающих «лошадь» и «любить», поэтому его традиционное значение — «тот, кто любит лошадей». В христианстве известны апостол Филипп и другие святые с этим именем. Филипп — древнее украинское имя, имеющее формы Филиппо и Филипчик.

Тимофей. Это имя имеет греческое происхождение. Оно состоит из слов, означающих «честь» и «Бог», поэтому его толкуют как «тот, кто чтит Бога». В Новом Завете упоминается Тимофей — ученик и помощник апостола Павла. Впоследствии это имя распространилось в христианских странах. Ласковые формы — Тимко, Тимофейко и Тима.

Авраамий. Имя имеет древнееврейское происхождение и связано с библейским именем Авраам. Его традиционное значение — «отец многих» или «отец многих народов». 29 октября Православная Церковь поминает преподобного Авраамия Месопотамского, посвятившего жизнь молитве и обращению людей в христианство. Вместе с ним поминают его племянницу Марию. Имя Авраамий в настоящее время редко встречается, но оно сохранилось в церковных календарях.

Клавдий. Это имя происходит из латинского языка и было распространено ещё в Древнем Риме. Его связывают с древним родовым именем Claudius. Первоначальное значение не до конца определено, хотя традиционно его объясняют через латинское слово, означающее «хромой». В православных календарях 29 октября поминают мученика Клавдия, который пострадал за христианскую веру вместе с другими мучениками. Имя редко встречается в современной Украине.

Астерий. Имя имеет древнегреческое происхождение и связано со словом aster, которое означает «звезда». Поэтому его можно перевести как «звездный». В церковных календарях упоминается мученик Астерий, которого почитают вместе с Клавдием, Неоном и другими христианами. Имя редкое, но имеет древнюю историю.

Неон. Это имя происходит из греческого языка и связано со словом «neos», означающим «новый» или «молодой». В православных списках на 29 октября упоминается мученик Неон, который пострадал за христианскую веру вместе с Клавдием, Астерием и другими мучениками. Сегодня имя Неон почти не используется в качестве личного, однако оно сохранилось в церковных источниках.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, имя которого человек получил при крещении или в честь которого его назвали. В христианской традиции святой является примером веры и духовным покровителем. Поэтому именины — это не только повод для поздравлений, но и возможность вспомнить историю святого, связанного с этим именем.

День рождения и именины имеют разное значение. День рождения связан с появлением человека на свет, а день ангела — с церковной памятью святого. Если в календаре есть несколько святых с одним именем, дата именины может зависеть от того, в честь кого человека назвали.

Как отмечают именины

Для тех, кто придерживается православных традиций, этот день может начинаться с молитвы или посещения храма. Некоторые просят у святого-покровителя поддержки для себя и родных. В то же время именины не обязательно отмечать с размахом: можно провести день в кругу семьи, встретиться с друзьями или просто уделить время близким.

Главное в этом празднике — внимание к человеку и искренние слова. Даже короткое сообщение или телефонный звонок могут стать приятным знаком заботы.

Как поздравить с Днём ангела

В именины обычно желают здоровья, мира, радости, любви и благополучия. Можно также пожелать, чтобы святой покровитель помогал преодолевать трудности, придавал сил и поддерживал в важные моменты.

Например, Андрею, Василию, Виктору, Евгению, Ивану, Кириллу и Николаю можно пожелать уверенности в собственных силах, успехов в делах и хороших новостей. Анастасии, Анне, Марии и Агате — крепкого здоровья, душевного тепла, счастливых событий и людей рядом, на которых всегда можно положиться. Пусть День ангела станет поводом сказать близким важные слова, пожелать им добра и подарить чуть больше радости в повседневной жизни.

Читай нас в