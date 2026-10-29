В Украине резко подорожали тепличные огурцы

В Украине стремительно выросли цены на тепличные огурцы: за последнюю неделю средняя стоимость овоща повысилась на 32% и достигла 55–80 грн за килограмм. Основными причинами стали прохладная погода, сокращение предложения на рынке и активный спрос со стороны оптовых покупателей и торговых сетей.

Прохладные погодные условия, охватившие большинство регионов страны, привели к сокращению объемов сбора тепличных огурцов. Из-за этого предложение овоща на внутреннем рынке сократилось, что спровоцировало рост цен.

За последнюю неделю объемы сбора огурцов в отечественных теплицах сократились примерно вдвое. Из-за нехватки продукции фермеры вынуждены продавать ее преимущественно небольшими партиями.

Дополнительными факторами подорожания стали отсутствие импортной альтернативы и высокий спрос со стороны оптовиков и торговых сетей.

В настоящее время украинские производители отпускают тепличные огурцы по цене 55–80 грн/кг, или примерно 1,22–1,78 доллара за килограмм.

Таким образом, всего за неделю средняя стоимость продукции выросла на 32%. В то же время, несмотря на резкое подорожание, тепличные огурцы в Украине в среднем на 34% дешевле, чем в тот же период прошлого года.

Эксперты предполагают, что дефицит на внутреннем рынке может побудить импортеров уже на следующей неделе начать закупки огурцов за рубежом.

Появление импортной продукции по более низким ценам может сдержать дальнейшее подорожание украинских огурцов. В то же время дальнейшая динамика цен будет зависеть от объемов предложения, погодных условий и спроса со стороны торговых сетей и оптовых покупателей.

Об этом сообщает EastFruit.

В Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. Сейчас продавцы предлагают овощи по 50–75 грн за килограмм, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели.

Добавим, что в Украине за три дня подорожали некоторые продукты.

Напомним, в Украине растут цены на ягоды из-за дефицита в Европе.

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