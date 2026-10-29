W Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych: w ciągu ostatniego tygodnia średnia cena tego warzywa wzrosła o 32% i osiągnęła poziom 55–80 hrywien za kilogram. Głównymi przyczynami były chłodna pogoda, zmniejszenie podaży na rynku oraz aktywny popyt ze strony odbiorców hurtowych i sieci handlowych.

Chłodne warunki pogodowe, które ogarnęły większość regionów kraju, doprowadziły do zmniejszenia wielkości zbiorów ogórków szklarniowych. W związku z tym podaż tego warzywa na rynku krajowym spadła, co spowodowało wzrost cen.

W ciągu ostatniego tygodnia wielkość zbiorów ogórków w krajowych szklarniach zmniejszyła się mniej więcej dwukrotnie. Z powodu niedoboru produktów rolnicy zmuszeni są sprzedawać je głównie w niewielkich partiach.

Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na wzrost cen były brak importowej alternatywy oraz wysoki popyt ze strony hurtowników i sieci handlowych.

Obecnie ukraińscy producenci sprzedają ogórki szklarniowe po cenie 55–80 UAH/kg, czyli około 1,22–1,78 dolara za kilogram.

W ten sposób w ciągu zaledwie jednego tygodnia średnia cena produktu wzrosła o 32%. Jednocześnie, pomimo gwałtownego wzrostu cen, ogórki szklarniowe na Ukrainie są średnio o 34% tańsze niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Eksperci przypuszczają, że niedobór na rynku krajowym może skłonić importerów już w przyszłym tygodniu do rozpoczęcia zakupów ogórków za granicą.

Pojawienie się produktów importowanych po niższych cenach może powstrzymać dalszy wzrost cen ukraińskich ogórków. Jednocześnie dalsza dynamika cen będzie zależała od wielkości podaży, warunków pogodowych oraz popytu ze strony sieci handlowych i odbiorców hurtowych.

Informuje o tym serwis EastFruit.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują warzywa po 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

Dodajmy, że w Ukrainie w ciągu trzech dni podrożały niektóre produkty.

Przypomnijmy, że na Ukrainie rosną ceny owoców jagodowych z powodu niedoboru na rynku europejskim.

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