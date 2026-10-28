В Киеве прооперировали овчарку, которую полицейский подстрелил в укрытии

В Киеве прооперировали чёрную овчарку, которую 27 октября полицейский подстрелил в укрытии жилого дома на проспекте Европейского Союза, 94.

Операция длилась три часа. Собака получила тяжелое огнестрельное ранение лапы, в результате которого были повреждены кости вблизи сустава. Животному предстоит длительное лечение и не менее трех месяцев реабилитации.

По словам зоозащитников, пуля прошла насквозь лапу и раздробила кости. Во время операции врачи восстанавливали поврежденную конечность. Сейчас собака нуждается в постоянном ветеринарном наблюдении и дальнейшем лечении.

Представительница организации, которая забрала раненое животное и доставила его в больницу, утверждает, что собака спокойно ведет себя с людьми и ветеринарами.

«Я приехала, сама подошла к собаке, голыми руками надела на нее ошейник, пристегнула поводок, посадила в машину и отвезла в больницу. Сама! Без оружия, без спецсредств, без каких-либо проблем!» — написала она.

Защитники животных также требуют выяснить, почему после выстрела животному не оказали ветеринарную помощь, не привлекли кинологов или специалистов по защите животных и не обеспечили его безопасную транспортировку в больницу.

В организации отмечают, что сейчас самое важное — спасти лапу собаки. Для этого нужны средства на лечение и реабилитацию. Зоозащитники призывают неравнодушных присоединиться к сбору средств.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел утром 27 октября в подъезде жилого дома на проспекте Европейского Союза. По версии патрульной полиции, собака напала на инспектора и укусила его за руку. В то же время владелец животного и очевидцы, по информации зоозащитников, утверждают, что правоохранители применили оружие во время конфликта.

Обстоятельства инцидента и правомерность действий полицейского требуют проверки.

Источник: организация «Защита животных «Плюшка»».

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