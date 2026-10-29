Минздрав рассматривает вопрос о повышении минимальной заработной платы медикам в 2027 году

Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность повысить минимальную заработную плату врачей до 30 тыс. грн, а медсестер и медбратьев — до 20 тыс. грн. В то же время эти суммы еще не утверждены, а сроки повышения будут зависеть от имеющегося финансирования и решений правительства.

Минздрав определяет повышение заработной платы медицинских работников и сохранение кадрового потенциала системы здравоохранения в числе приоритетов при подготовке программы медицинских гарантий на 2027 год.

Министерство разрабатывает изменения в постановление Кабинета Министров от 13 января 2023 года № 28, которое регулирует минимальные размеры оплаты труда работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Согласно плану Минздрава, минимальную заработную плату предлагается установить на следующем уровне:

30 тысяч гривен — для врачей, фармацевтов и других специалистов в сфере здравоохранения;

для врачей, фармацевтов и других специалистов в сфере здравоохранения; 20 тысяч гривен — для среднего медицинского персонала, в частности медицинских сестер и медицинских братьев.

Эти суммы касаются запланированных изменений минимальных уровней оплаты труда. МЗ пока не сообщает об окончательных условиях их введения.

Минздрав определяет оплату труда ключевым приоритетом для распределения дополнительного финансирования в рамках программы медицинских гарантий на 2027 год.

В то же время возможность повышения будет зависеть от финансовых ресурсов, предусмотренных проектом Государственного бюджета Украины на 2027 год.

Окончательные размеры минимальной заработной платы, условия и сроки введения изменений будут определены после утверждения бюджетных ассигнований на 2027 год и принятия соответствующих решений Кабинетом Министров.

Источник: РБК-Украина

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