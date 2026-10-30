В 9-м армейском корпусе ВСУ назначили нового начальника штаба

В 9-м армейском корпусе Вооруженных сил Украины назначили нового начальника штаба. Должность занял полковник Александр Сак, сменивший Андрея Андрея. Согласно приказу министра обороны от 29 октября, полковника Андрея Андрея перевели в батальон резерва. После этого в корпусе произошла смена руководителя штаба.

По имеющейся информации, приказом министра обороны Андрея Андрея переведен в пункт постоянной дислокации корпуса с последующим исключением из службы в Вооруженных силах Украины и зачислением в запас. Его место в 9-м армейском корпусе займет полковник Александр Сак, возглавляющий 59-ю отдельную штурмовую бригаду беспилотных систем.

Александр Александрович Сак — украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Богдана Хмельницкого трех степеней. Командир 47-й ОМБр (2022–2023), командир 53-й ОМБр (2024–2025), командир 59-й ОШБр (с 2025). В 2023 году вошёл в рейтинг «30 до 30: творцы будущего» от «Forbes Украина».

Об этом сообщает Главком.

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