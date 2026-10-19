В Україні призначили нового командира Третього армійського корпусу

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Новим командиром Третього армійського корпусу став Дмитро Рогозюк, який раніше керував 60-ю окремою механізованою бригадою.

Вже екскомандир бригади Рогозюк на зустрічі із журналістами заявив, що 60-та окрема механізована бригада пройшла шлях від "проблемної" до одного з найефективніших з'єднань Сил оборони України .

"Сьогодні моя доповідь буде саме про роботу в 60-й бригаді. З чого хотілося почати? Почати хотілося з того, в якому стані ця бригада заходила в корпус і в якому стані вона була, коли я приймав командування над цим військовим з'єднанням.. Найбільші успіхи в смузі корпусу противник мав саме в смузі 60-ї бригади. Темпи просування і сталість оборони були одними з найгірших у корпусі. Відповідно, було в дечому порушено управління самою бригадою. Комплектація, підготовка – все було на низькому рівні. Такого розуміння в бригаді, як наземні роботизовані комплекси, взагалі не було", – зазначив він.

За словами Рогозюка, за короткий термін підходи до управління та підготовки були докорінно змінені, що дало високі результати.

"Насамперед ми приділили увагу зміні підходів до управління: звісно, ухвалили кадрові рішення, відбулася заміна та входження не тільки юридичного підрозділу в 3-й армійський корпус, а й прийняття систем управління та підходів до ведення бою", – підкреслив Рогозюк.

Він повідомив, що 60-та бригада була задіяна на всіх чотирьох етапах наступальної операції "Вівальді".

"Що стосується наступальної операції, бригада була задіяна на всіх чотирьох її етапах, починаючи від першого, де першим завданням для бригади було стабілізувати ділянку фронту, що нам вдалося. Потім зачищали інфільтрованого противника і, відповідно, одні з перших перейшли до наступальних дій…Окремо хотілося б підкреслити питання довіри та гнучкості в плануванні наступу. Дійсно, мої пропозиції як командира бригади на окремих ділянках і етапах наступу були повністю прийняті", – заявив командир.

Рогозюк додав, що деякий період часу 60-та бригада "пройшла шлях від тієї бригади, яка не може втримати фронт, до бригади, яка показала другий результат за звільненою територією в операції "Вівальді" – після колег з 3-ї штурмової бригади".

Рогозюк був призначений командиром 60 ОМБр у жовтні 2025 року (бригада увійшла до складу 3-го армійського корпусу). До цього він обіймав посаду заступника командира 1-го штурмового батальйону 3 ОШБр.

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