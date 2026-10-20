Відео: Росія атакувала Київщину та забрала життя трьох людей, ще шестеро постраждали

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У ніч проти 20 жовтня російські війська атакували Київську область, унаслідок чого загинули троє людей і ще шестеро постраждали. В Обухівському районі удар припав на виробничо-складську будівлю на території однієї з громад.

За інформацією ДСНС, ворожий удар спричинив пожежу на території атакованого об'єкта. На місце події прибули підрозділи рятувальників, які розпочали ліквідацію наслідків обстрілу. Унаслідок атаки загинули троє людей. Ще шестеро осіб постраждали.

Рятувальники ліквідували пожежу, однак роботи на місці удару тривають. Зокрема, співробітники ДСНС продовжують розбирати завали пошкодженої будівлі.

На місці події також працювали психологи ДСНС, які надавали психологічну допомогу людям після російського обстрілу.

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