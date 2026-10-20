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Росія поширює фейк про актора із собачкою на місцях ударів

UA NEWS 20 Жовтня 2026 18:07
Росія поширює фейк про актора із собачкою на місцях ударів
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Росія масштабувала дезінформаційну кампанію про нібито «актора із собачкою», який начебто з’являється на фотографіях із місць російських атак. 

До поширення фейку долучилися навіть офіційні сторінки російських дипломатичних представництв у соцмережах.

 За даними Центру протидії дезінформації, паралельно росіяни поширюють інші фейки, зокрема історію про «хлопчика, який поховав кількох батьків».

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У ЦПД зазначають, що такі інформаційні кампанії мають на меті переконати західну аудиторію, нібито українська влада вигадує або інсценує події війни. Це частина російського наративу про «постановочну війну».

Джерело: Центр протидії дезінформації

Військовий розповів про загибель майже всієї родини після удару РФ по Радушному.

Нагадаємо, російська ракета вбила багатодітну родину на Дніпропетровщині.

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