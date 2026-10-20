Росія поширює фейк про актора із собачкою на місцях ударів
Росія масштабувала дезінформаційну кампанію про нібито «актора із собачкою», який начебто з’являється на фотографіях із місць російських атак.
До поширення фейку долучилися навіть офіційні сторінки російських дипломатичних представництв у соцмережах.
За даними Центру протидії дезінформації, паралельно росіяни поширюють інші фейки, зокрема історію про «хлопчика, який поховав кількох батьків».
У ЦПД зазначають, що такі інформаційні кампанії мають на меті переконати західну аудиторію, нібито українська влада вигадує або інсценує події війни. Це частина російського наративу про «постановочну війну».
Джерело: Центр протидії дезінформації
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