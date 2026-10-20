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Россия распространяет фейк об актёре с собачкой в местах ударов

UA NEWS 20 Октября 2026 18:07
Россия распространяет фейк об актёре с собачкой в местах ударов

Россия расширила масштабы дезинформационной кампании о якобы «актере с собачкой», который, как утверждается, появляется на фотографиях с мест российских атак. 

К распространению фейка присоединились даже официальные страницы российских дипломатических представительств в соцсетях.

 По данным Центра противодействия дезинформации, параллельно россияне распространяют другие фейки, в частности историю о «мальчике, похоронившем нескольких отцов».

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В ЦПД отмечают, что такие информационные кампании направлены на то, чтобы убедить западную аудиторию в том, будто украинские власти выдумывают или инсценируют события войны. Это часть российского нарратива о «постановочной войне».

Источник: Центр противодействия дезинформации

Военный рассказал о гибели почти всей семьи после удара РФ по Радушному.

Напомним, российская ракета убила многодетную семью в Днепропетровской области.

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