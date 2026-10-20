Россия расширила масштабы дезинформационной кампании о якобы «актере с собачкой», который, как утверждается, появляется на фотографиях с мест российских атак.

К распространению фейка присоединились даже официальные страницы российских дипломатических представительств в соцсетях.

По данным Центра противодействия дезинформации, параллельно россияне распространяют другие фейки, в частности историю о «мальчике, похоронившем нескольких отцов».

В ЦПД отмечают, что такие информационные кампании направлены на то, чтобы убедить западную аудиторию в том, будто украинские власти выдумывают или инсценируют события войны. Это часть российского нарратива о «постановочной войне».

Источник: Центр противодействия дезинформации

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