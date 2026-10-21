В США президент Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен стремиться к соглашению для завершения войны, которую Россия как государство-агрессор ведет против Украины. Трамп также сказал, что у России есть «неограниченный» ресурс людей для участия в боевых действиях. Он добавил, что Зеленский мог заключить «лучшую сделку» после их встречи в Овальном кабинете в феврале 2025 года. Об этом сообщает Al Jazeera.

Переговоры в Осло

Во вторник Зеленский встретился в Осло со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и европейскими лидерами, чтобы обсудить завершение войны России против Украины. После переговоров украинский президент заявил, что его страна имеет «четкие идеи» относительно достижения мира.

По словам Зеленского, Украина едина с европейскими партнерами в этой работе и хочет, чтобы США передали эти идеи российской стороне. Одной из важных идей он назвал переход к потенциальной трехсторонней встрече лидеров для обсуждения вопросов, которые могут решить только они. Зеленский также сообщил, что Уиткофф должен был отправиться в Россию в среду для продолжения переговоров.

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Отвечая на вопрос о возможной встрече Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп заявил об «огромной» ненависти между ними. По его словам, двум лидерам трудно находиться в одной комнате, однако ему неважно, каким именно способом будет достигнута договоренность.

Ограничения Starshield

На прошлой неделе украинские должностные лица сообщали о замедлении работы Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink компании SpaceX. Украина использует эту технологию для связи и разведки с целью противодействия российским атакам.

Неизвестно, кто именно ввел ограничения доступа к Starshield. Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что системы Starshield принадлежат и контролируются правительством США, а решения об ограничениях скорости или использования принимают американские военные и президент. Reuters со ссылкой на двух должностных лиц США и западного чиновника сообщал, что приказ поступил из Белого дома. В то же время The Wall Street Journal писала, что американские чиновники возлагали ответственность за замедление на Маска. Трамп и министр обороны США Пит Хегсет отрицали, что правительство распорядилось о таких ограничениях.

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