В Тернопольской области в результате атаки российского дрона пострадали двое детей

В городе Чортков Тернопольской области в результате атаки российского беспилотника пострадали три человека, в том числе двое детей и один взрослый.

«По состоянию на 16:00 вражеский БПЛА нанес удар по г. Чортков. В результате повреждено хозяйственное здание частного домохозяйства — возник пожар. К сожалению, 3 человека получили травмы: взрослый и двое детей», — отметил начальник ОГА.

Он добавил, что на месте работают соответствующие службы.

Об этом в Facebook сообщил начальник Тернопольской ОГА Тарас Пастух.

Помощник Путина заявил о приближении завершения войны против Украины.

Встреча спецпредставителя президента США Стива Виткоффа с Владимиром Путиным завершилась после трех часов переговоров.

Российский диктатор Владимир Путин заявил спецпредставителю президента США Дональда Трампа Стиву Виткоффу, что Москва готова помочь Вашингтону в урегулировании ситуации вокруг Ирана. Также глава Кремля выразил заинтересованность в возобновлении экономического сотрудничества с Соединёнными Штатами.

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