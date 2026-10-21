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Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що війна проти України нібито наближається до завершення.

«Я не знаю, наскільки ми близькі до цього, але події розвиваються в тому напрямку», — сказав Ушаков, відповідаючи на запитання про перспективи завершення війни.

Зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним завершилася після трьох годин переговорів.

Російський диктатор Володимир Путін заявив спецпредставнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу, що Москва готова допомогти Вашингтону у врегулюванні ситуації навколо Ірану. Також очільник Кремля висловив зацікавленість у відновленні економічної співпраці зі Сполученими Штатами.

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