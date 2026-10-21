Doradca Putina oświadczył, że zbliża się koniec wojny przeciwko Ukrainie
Doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że wojna przeciwko Ukrainie rzekomo zbliża się ku końcowi.
„Nie wiem, jak blisko tego jesteśmy, ale wydarzenia zmierzają w tym kierunku” – powiedział Uszakow, odpowiadając na pytanie o perspektywy zakończenia wojny.
Spotkanie specjalnego przedstawiciela prezydenta USA Steve’a Witkofa z Władimirem Putinem zakończyło się po trzech godzinach rozmów.
Rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył specjalnemu przedstawicielowi prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve’owi Witkofowi, że Moskwa jest gotowa pomóc Waszyngtonowi w uregulowaniu sytuacji wokół Iranu. Ponadto przywódca Kremla wyraził zainteresowanie wznowieniem współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi.