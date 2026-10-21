Doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że wojna przeciwko Ukrainie rzekomo zbliża się ku końcowi.

„Nie wiem, jak blisko tego jesteśmy, ale wydarzenia zmierzają w tym kierunku” – powiedział Uszakow, odpowiadając na pytanie o perspektywy zakończenia wojny.

Spotkanie specjalnego przedstawiciela prezydenta USA Steve’a Witkofa z Władimirem Putinem zakończyło się po trzech godzinach rozmów.

Rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył specjalnemu przedstawicielowi prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve’owi Witkofowi, że Moskwa jest gotowa pomóc Waszyngtonowi w uregulowaniu sytuacji wokół Iranu. Ponadto przywódca Kremla wyraził zainteresowanie wznowieniem współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi.

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