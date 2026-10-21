Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что война против Украины якобы близится к завершению.

«Я не знаю, насколько мы близки к этому, но события развиваются в этом направлении», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос о перспективах завершения войны.

Встреча спецпредставителя президента США Стива Виткоффа с Владимиром Путиным завершилась после трёх часов переговоров.

Российский диктатор Владимир Путин заявил специальному представителю президента США Дональда Трампа Стиву Виткоффу, что Москва готова помочь Вашингтону в урегулировании ситуации вокруг Ирана. Также глава Кремля выразил заинтересованность в возобновлении экономического сотрудничества с Соединёнными Штатами.

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