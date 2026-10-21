+14° Киев +15° Варшава +15° Вашингтон
$ 45.02 € 50.55 zł 11.58
$ 45.02 € 50.55 zł 11.58
+14° Киев +15° Варшава +15° Вашингтон
Новости Война c рф

Помощник Путина заявил о приближении окончания войны против Украины

UA NEWS 21 Октября 2026 17:33
Помощник Путина заявил о приближении окончания войны против Украины

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что война против Украины якобы близится к завершению.

 «Я не знаю, насколько мы близки к этому, но события развиваются в этом направлении», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос о перспективах завершения войны.

Встреча спецпредставителя президента США Стива Виткоффа с Владимиром Путиным завершилась после трёх часов переговоров.
 
Российский диктатор Владимир Путин заявил специальному представителю президента США Дональда Трампа Стиву Виткоффу, что Москва готова помочь Вашингтону в урегулировании ситуации вокруг Ирана. Также глава Кремля выразил заинтересованность в возобновлении экономического сотрудничества с Соединёнными Штатами.
Читай нас в
Загружай наше приложение