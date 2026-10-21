W mieście Cörtków w obwodzie tarnopolskim w wyniku ataku rosyjskiego drona ranne zostały trzy osoby, w tym dwoje dzieci i jedna osoba dorosła.

„O godz. 16:00 wrogi bezzałogowy statek powietrzny (BPA) przeprowadził atak na miasto Cörtków. W wyniku tego uderzenia uszkodzono budynek gospodarczy należący do prywatnego gospodarstwa domowego – wybuchł pożar. Niestety, trzy osoby odniosły obrażenia: jedna osoba dorosła i dwoje dzieci” – poinformował szef regionalnej administracji.

Dodał, że na miejscu zdarzenia działają odpowiednie służby.

Informację tę podał na Facebooku szef administracji obwodowej w Ternopilu Taras Pastuch.

Doradca Putina oświadczył, że zbliża się koniec wojny przeciwko Ukrainie.

Spotkanie specjalnego przedstawiciela prezydenta USA Steve’a Witkofa z Władimirem Putinem zakończyło się po trzech godzinach rozmów.

Rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył specjalnemu wysłannikowi prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve’owi Witkofowi, że Moskwa jest gotowa pomóc Waszyngtonowi w uregulowaniu sytuacji wokół Iranu. Ponadto przywódca Kremla wyraził zainteresowanie wznowieniem współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi.

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