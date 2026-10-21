Война в Украине продлится до весны 2027 года — политолог

Война России против Украины может продолжаться как минимум до весны 2027 года, и новое окно возможностей для мирных переговоров может открыться только тогда.

Такое мнение высказал политолог и руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко.

По его словам, Владимир Путин не заинтересован в прекращении боевых действий в ближайшее время и фактически отверг ожидания президента США Дональда Трампа относительно уступок со стороны Москвы.

Денисенко считает, что Кремль рассчитывает на экономическое истощение Украины и ослабление европейской поддержки. В частности, Россия может надеяться на раскол финансовой коалиции европейских стран, которая помогает Киеву.

Политолог также предполагает, что Путин не считает угрозы Вашингтона достаточным рычагом давления на Россию. По его мнению, в таких условиях Москва будет продолжать военное противостояние, а перспективы переговоров останутся неопределенными.

В то же время прогноз о возможном продолжении войны до весны 2027 года является оценкой эксперта, а не подтвержденным сценарием развития событий.

Источник: Вадим Денисенко.

Переговоры Виткоффа с Путиным длились три часа и завершились.

Добавим, что администрация Трампа планирует изменить формат переговоров по Украине.

Напомним, Виткофф отправится в Санкт-Петербург после встречи с Зеленским.

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