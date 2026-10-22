Россия — государство-агрессор — освободила гражданина США, 74-летнего вышедшего на пенсию учителя Стивена Хаббарда, который провел более четырех лет в российском заключении после задержания в Украине. Об освобождении 21 октября объявили во время встречи спецпосланника США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает CBS News.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин согласился отпустить Хаббарда по его просьбе и для этого не понадобился обмен. В то же время Трамп сказал, что на освобождение повлияло его решение не вводить новые санкции против России.

Разговор перед вылетом

Сын освобожденного Джозеф Коулман, священник Греческой православной церкви, рассказал, что поговорил с отцом по телефону около минуты перед его вылетом из Санкт-Петербурга. По словам Коулмана, Хаббард звучал лучше, чем во время их последнего разговора в мае 2025 года. Во время звонка присутствовал Уиткофф, поэтому возможности для личного общения почти не было.

Коулман отметил, что во время предыдущего разговора отец выражал крайнюю усталость от жизни в тюрьме. По его оценке, это могло намекать на суицидальные мысли, хотя он не стал прямо характеризовать это таким образом. Сын планировал лично оценить состояние здоровья отца после встречи и дать ему время адаптироваться к свободе.

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Обвинения отрицали

Хаббарда задержали в Украине вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Российская сторона обвинила его в участии в боевых действиях на стороне Украины и дежурстве на блокпосту для наемников. После закрытого судебного процесса его приговорили почти к семи годам колонии. Правительство США считало Хаббарда неправомерно задержанным.

Семья американца последовательно отрицала выдвинутые против него обвинения. Адвокат Мартин Де Лука заявил, что команда защиты не нашла доказательств службы Хаббарда в украинских военных структурах и не считала, что он был физически способен выполнять такие обязанности в возрасте около 70 лет. По словам адвоката, материалы российского дела были в основном засекречены.

Де Лука также сообщил, что, когда его команда взялась за дело в феврале 2025 года, ни семья, ни посольство США не знали точного места содержания Хаббарда. Позднее адвокаты в России установили его местонахождение, организовали юридические визиты, передавали средства на еду и необходимые вещи и помогли провести короткий разговор с сыном.

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