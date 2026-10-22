俄罗斯这个侵略国释放了74岁的美国公民、退休教师斯蒂芬·哈伯德。他在乌克兰被拘留后，在俄罗斯被关押了四年多。据CBS News报道，10月21日，美国特使史蒂夫·威特科夫与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京会晤期间宣布了这一消息。

美国总统唐纳德·特朗普表示，普京应他的请求同意释放哈伯德，且无需进行交换。与此同时，特朗普称，他决定不对俄罗斯实施新的制裁影响了此次释放。

起飞前的通话

获释者的儿子、希腊正教会牧师约瑟夫·科尔曼表示，父亲从圣彼得堡起飞前，他与父亲通了大约一分钟电话。科尔曼称，哈伯德的状态听起来比他们上一次于2025年5月交谈时更好。威特科夫在通话时在场，因此几乎没有私人交流的机会。

科尔曼指出，在此前的谈话中，父亲表达了对监狱生活的极度疲惫。他认为，这可能暗示了自杀念头，但他没有直接这样描述。儿子计划在见面后亲自评估父亲的健康状况，并给他时间适应自由生活。

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否认相关指控

2022年俄罗斯全面入侵开始后不久，哈伯德在乌克兰被拘留。俄方指控他参与乌克兰一方的战斗行动，并为雇佣兵在检查站值守。经过不公开审判后，他被判处近七年流放地监禁。美国政府认为哈伯德遭到错误拘押。

这名美国人的家人始终否认针对他的指控。律师马丁·德卢卡表示，辩护团队没有发现哈伯德曾在乌克兰军事机构服役的证据，也不认为他在约70岁时具备履行此类职责的身体能力。该律师称，俄罗斯案件的材料大多属于机密。

德卢卡还表示，2025年2月其团队接手该案时，家属和美国大使馆都不知道哈伯德被关押的确切地点。之后，俄罗斯的律师确定了他的下落，安排了法律探视，转交了用于购买食物和必需品的资金，并帮助他与儿子进行了一次短暂通话。

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