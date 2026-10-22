Rosja, państwo-agresor, uwolniła obywatela USA, 74-letniego emerytowanego nauczyciela Stephena Hubbarda, który spędził ponad cztery lata w rosyjskim więzieniu po zatrzymaniu w Ukrainie. O uwolnieniu 21 października poinformowano podczas spotkania specjalnego wysłannika USA Steve'a Witkoffa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, podaje CBS News.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Putin zgodził się uwolnić Hubbarda na jego prośbę i że nie był potrzebny w tym celu żaden wymiana. Jednocześnie Trump powiedział, że na uwolnienie wpłynęła jego decyzja o niewprowadzaniu nowych sankcji przeciwko Rosji.

Rozmowa przed wylotem

Syn uwolnionego, Joseph Coleman, duchowny Greckiego Kościoła Prawosławnego, powiedział, że rozmawiał z ojcem przez telefon przez około minutę przed jego wylotem z Petersburga. Według Colemana Hubbard brzmiał lepiej niż podczas ich ostatniej rozmowy w maju 2025 roku. Podczas rozmowy obecny był Witkoff, dlatego możliwości prywatnej rozmowy prawie nie było.

Coleman zaznaczył, że podczas poprzedniej rozmowy jego ojciec wyrażał skrajne zmęczenie życiem w więzieniu. Jego zdaniem mogło to wskazywać na myśli samobójcze, choć nie określił tego wprost w ten sposób. Syn planował osobiście ocenić stan zdrowia ojca po spotkaniu i dać mu czas na przystosowanie się do wolności.

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Zaprzeczano zarzutom

Hubbard został zatrzymany w Ukrainie wkrótce po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji w 2022 roku. Strona rosyjska oskarżyła go o udział w działaniach bojowych po stronie Ukrainy oraz pełnienie służby na punkcie kontrolnym dla najemników. Po zamkniętym procesie został skazany na niemal siedem lat kolonii karnej. Rząd USA uznawał Hubbarda za bezprawnie zatrzymanego.

Rodzina Amerykanina konsekwentnie zaprzeczała postawionym mu zarzutom. Adwokat Martin De Luca oświadczył, że zespół obrony nie znalazł dowodów na służbę Hubbarda w ukraińskich strukturach wojskowych i nie uważał, by był on fizycznie zdolny do wykonywania takich obowiązków w wieku około 70 lat. Według adwokata materiały rosyjskiej sprawy były w większości utajnione.

De Luca poinformował również, że gdy jego zespół podjął się sprawy w lutym 2025 roku, ani rodzina, ani ambasada USA nie znały dokładnego miejsca przetrzymywania Hubbarda. Później prawnicy w Rosji ustalili jego miejsce pobytu, zorganizowali wizyty prawne, przekazywali pieniądze na żywność i niezbędne rzeczy oraz pomogli przeprowadzić krótką rozmowę z synem.

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