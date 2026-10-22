Wieczorem 21 października polskie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenie do mieszkańców województwa lubelskiego w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terytorium Ukrainy. W komunikacie wskazano, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej działa polskie lotnictwo.

Ostrzeżenie dla województwa lubelskiego

Jak informuje RMF24, alert otrzymali mieszkańcy 20 powiatów: puławskiego, opolskiego, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego i lubartowskiego.

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Ostrzeżenie otrzymali także mieszkańcy Lublina, Chełma, Zamościa i Białej Podlaskiej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wezwało do oczekiwania na kolejne komunikaty dotyczące sytuacji.

Nie odnotowano naruszeń przestrzeni powietrznej

Po godzinie 23:00 alert odwołano. Według polskiego Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nie zaobserwowano naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej.

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