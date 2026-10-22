Zelenski wyjaśnił, dlaczego bez okupacji Krymu mogłoby nie dojść do wojny na pełną skalę

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa, że gdyby w 2014 roku władze ukraińskie wydały rozkaz odzyskania Krymu, wojna na pełną skalę mogłaby nie wybuchnąć w takiej formie, w jakiej trwa dzisiaj.

„Dzisiaj, patrząc wstecz na tamten okres (chodzi o luty–marzec 2014 roku, kiedy Rosjanie zajęli Krym – red.), rozumie się, że właśnie wtedy rozpoczęła się wojna. Naszym błędem było to, że ich nie odparliśmy. Gdyby wydano rozkaz obrony państwa, jestem przekonany, że nie doszłoby do wojny na pełną skalę w takiej formie, w jakiej trwa ona dzisiaj. Przynajmniej tak mi się wydaje” – powiedział Zełenski.

Prezydent podkreślił, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie rozpoczęła się właśnie od okupacji Krymu, jednak na początkowym etapie działania Rosji nie nosiły wyraźnych znamion działań wojennych na pełną skalę.

„To prawda. Po prostu ta okupacja przebiegała powoli. Nie przypominało to zbytnio wojny. Dlaczego? Ponieważ Ukraina w tym momencie nie prowadziła wojny. Kiedy zajęli Krym, na pewno padły tam strzały, ale przez bardzo długi czas Rosja nie przyznawała się, że to jej ludzie; nazywano ich nawet „zielonymi ludzikami”, bo nie wiadomo było, co to za mundury. Chodziło więc o ludzi z jakąś bronią na półwyspie, a problem polegał na tym, że nie było jasnych rozkazów ze strony władz ukraińskich, że trzeba bronić swojej ziemi, że ktoś naruszył twoje granice z bronią” – powiedział prezydent.

W ten sposób Zełenski powiązał dalszy przebieg wojny z brakiem jasnych rozkazów ze strony władz ukraińskich dotyczących zbrojnej obrony Krymu w 2014 roku. Jednocześnie głowa państwa zaznaczyła, że jej ocena tego, jak mogłyby potoczyć się wydarzenia w przypadku podjęcia innej decyzji, jest osobistym przypuszczeniem.

Głowa państwa wypowiedziała się na ten temat w podcaście

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prowadzonym przez przedsiębiorcę i inwestora Stephena Bartletta.

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Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że nie uważał pełnej inwazji Rosji za nieuniknioną i nie sądził, że Federacja Rosyjska odważy się rozpocząć wielką wojnę przeciwko Ukrainie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa, że użycie broni jądrowej przez Rosję jest mało prawdopodobne. Jego zdaniem Władimir Putin może obawiać się, że taki krok doprowadzi do międzynarodowej izolacji Moskwy i utraty poparcia innych państw.

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