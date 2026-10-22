Зеленский объяснил, почему без оккупации Крыма полномасштабной войны могло и не произойти

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если бы в 2014 году украинские власти отдали приказ отбивать Крым, полномасштабная война могла бы не начаться в том формате, в котором она продолжается сегодня.

«Сегодня, оглядываясь на то время (речь идет о феврале-марте 2014 года, когда россияне захватили Крым – ред.), ты понимаешь, что именно тогда началась война. Наша ошибка заключалась в том, что мы не отбили их. Если бы был приказ защищать государство, я уверен, что полномасштабной войны в том формате, в котором она сегодня существует, не было бы. По крайней мере, мне так кажется», — рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что война России против Украины началась именно с оккупации Крыма, однако на начальном этапе действия России не имели явных признаков полномасштабных боевых действий.

«Это правда. Просто она, эта оккупация, происходила медленно. Это было не очень похоже на войну. Почему? Потому что Украина в тот момент не воевала. Когда они оккупировали Крым, там, безусловно, были выстрелы, но очень долго Россия не признавала, что это её люди, их даже называли «зелёные человечки», потому что было непонятно, что это за униформа. То есть это люди с каким-то оружием на полуострове, и проблема заключалась в том, что не было четких приказов от украинских властей о том, что нужно защищать свою землю, что кто-то нарушил твои границы с оружием», — сказал президент.

Таким образом, Зеленский связал дальнейшее развитие войны с отсутствием четких приказов украинских властей о вооруженной защите Крыма в 2014 году. В то же время глава государства уточнил, что его оценка того, как могли бы развиваться события при другом решении, является личным предположением.

Об этом глава государства заявил в подкасте

,

который ведет предприниматель и инвестор Стивен Бартлетт.

?si=17mU6wW6zka3w1Is">The Diary of a CEO

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считал полномасштабное вторжение России неизбежным и не думал, что РФ решится начать крупную войну против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает маловероятным применение Россией ядерного оружия. По его мнению, Владимир Путин может опасаться, что такой шаг приведет к международной изоляции Москвы и потере поддержки других государств.

Читай нас в