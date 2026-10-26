Сибига объяснил, почему серьезные переговоры с Россией пока невозможны

Россия не будет готова к серьёзным переговорам, пока будет рассчитывать достичь путём давления на Украину тех целей, которых не смогла достичь на поле боя. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что международное давление на агрессора необходимо сохранять и усиливать.

«Пока Россия будет верить, что может достичь целей своего вторжения — целей, которых она не способна достичь на поле боя, — путем давления на Украину с целью заставить её капитулировать, она не будет готова к серьезным переговорам», — заявил Сибига.

Именно поэтому, по его словам, сохранение и усиление давления на Россию остается критически важным для прекращения войны.

«Мир благодаря силе — единственная стратегия, которая работает. Но эта сила должна быть направлена против агрессора, а не против страны, которая защищается», — подчеркнул министр.

«Эту войну невозможно завершить, остановив сопротивление Украины. Ее можно завершить лишь путем прекращения атак агрессора», — добавил он.

Так Сибига отреагировал на заявления помощника российского диктатора Владимира Путина Юрия Ушакова. Тот пожаловался, что США пока не удается оказать давление на Украину и заставить её пойти на мир.

По словам Ушакова, после саммита на Аляске казалось, что Вашингтон может «навязать» Киеву свои условия, но этого не произошло, поэтому, по его мнению, нужно вести переговоры еще и со всей Европой.

Источник: МИД Украины

Ранее Зеленский оценил перспективы новых мирных переговоров с Россией.

До этого помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

Также Ушаков заявил, что Россия, США и Китай начали готовить трехстороннюю встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По словам помощника Путина, Москва, Вашингтон и Пекин якобы уже готовы к ее проведению.

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