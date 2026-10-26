Россия обстреляла более 30 населенных пунктов Херсонской области, есть погибший и раненые

За сутки российские войска атаковали более 30 населённых пунктов Херсонской области и областной центр. В результате обстрелов один человек погиб, ещё восемь получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

За прошедшие сутки под вражеским авиационным и дронным террором, а также артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Приднепровское, Комышаны, Белозерка, Станислав, Софиевка, Александровка, Широкая Балка, Кизомис, Велетенское, Надиевка, Разлив, Томина Балка, Дарьевка, Понятовка, Никольское, Ингулец, Лиманец, Чайчино, Ивановка, Берислав, Нововоронцовка, Урожайное, Чаривное, Золотая Балка, Змиевка, Миловое, Михайловка, Новоалександровка, Тягинка и город Херсон.

Российские военные наносили удары по критически важной и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам населенных пунктов области. Кроме того, оккупанты повредили магазин, газопровод, маршрутное такси и частные автомобили.

В результате российской агрессии один человек погиб, ещё восемь получили ранения, отметил Прокудин.

Напомним, Россия атаковала Запорожье и Кропивницкий, в Запорожье есть раненый.

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