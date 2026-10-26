Rosja ostrzelała ponad 30 miejscowości w obwodzie chersońskim; jest jedna ofiara śmiertelna i ranni

W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska zaatakowały ponad 30 miejscowości w obwodzie chersońskim oraz stolicę obwodu. W wyniku ostrzałów jedna osoba zginęła, a osiem kolejnych zostało rannych.

Informację tę przekazał na Telegramie szef Obwodnej Administracji Hersonu Aleksander Prokudin.

W ciągu ostatnich 24 godzin pod ostrzałem lotniczym, atakami dronów oraz ostrzałem artyleryjskim znalazły się: Antonówka, Przydnieprowskie, Komyshany, Bilozerka, Stanisław, Sofiivka, Oleksandrivka, Shyroka Balka, Kizomis, Veletenske, Nadiivka, Rozliv, Tomyna Balka, Darivka, Ponyativka, Mykilsk, Ingulec, Lymaniec, Czajczyne, Ivanivka, Berysław, Nowoworoncowka, Urozhajne, Czarivne, Zolota Balka, Zmiivka, Milove, Mykhailivka, Novooleksandrivka, Tyahynka oraz miasto Cherson.

Rosyjscy żołnierze ostrzeliwali infrastrukturę krytyczną i społeczną oraz dzielnice mieszkalne w miejscowościach regionu. Okupanci zniszczyli również sklep, gazociąg, taksówkę lokalną oraz prywatne samochody.

W wyniku rosyjskiej agresji jedna osoba zginęła, a osiem kolejnych zostało rannych – zaznaczył Prokudin.

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Zaporoże i Kropywnicki; w Zaporożu jest jeden ranny.

Wcześniej rosyjskie wojska ponownie uderzyły na sektor prywatny w Charkowie.

Rosja uszkodziła obiekt energetyczny w obwodzie chmielnickim, doszło do przerw w dostawach prądu.

W ciągu dnia rosyjskie wojska zaatakowały trzy rejony obwodu dniepropetrowskiego; jest jeden ranny.

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