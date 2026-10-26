俄罗斯炮击了赫尔松州30多个居民点，造成1人死亡，多人受伤

过去24小时内，俄军袭击了赫尔松州30多个居民点及该州首府。炮击造成1人死亡，另有8人受伤。

赫尔松州行政管理局局长亚历山大·普罗库丁在Telegram上通报了这一情况。

过去24小时内，安托尼夫卡、普里德尼普罗夫斯克、科米沙尼、比洛泽尔卡、斯坦尼斯拉夫、索菲耶夫卡、亚历山德罗夫卡、希罗卡·巴尔卡、 基佐米斯、维列滕斯克、纳迪耶夫卡、罗兹利夫、托米纳·巴尔卡、达里耶夫卡、波尼亚蒂夫卡、尼基尔斯克、因古列茨、利马内茨、恰伊奇内、伊万诺夫卡、贝里斯拉夫、新沃罗涅茨、乌罗扎伊内、 查里夫内、佐洛塔·巴尔卡、兹米耶夫卡、米洛韦、米哈伊洛夫卡、新亚历山德罗夫卡、蒂亚金卡以及赫尔松市。

俄军袭击了关键基础设施和社会基础设施，以及该州各定居点的居民区。此外，占领军还破坏了一家商店、一条天然气管道、一辆公交出租车和多辆私家车。

普罗库丁指出，由于俄罗斯的侵略，造成1人死亡，另有8人受伤。

需要提醒的是，俄罗斯还袭击了扎波罗热和克罗皮夫尼茨基，扎波罗热有1人受伤。

此前，俄军曾再次对哈尔科夫的居民区发动袭击。

俄罗斯破坏了赫梅利尼茨基州的一处能源设施，导致该地区停电。

当天，俄军袭击了第聂伯罗彼得罗夫斯克州的三个地区，造成一人受伤。

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