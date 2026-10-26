乌克兰防空部队一夜之间击落了112架无人机和3枚导弹

自10月25日晚起，乌克兰防空部队击落了112架敌方无人机和3枚X-59/69型制导航空导弹。俄军动用这些空中攻击武器对乌克兰发动了袭击。

据军方消息，10月26日凌晨（自10月25日18:00起），敌军从扎波罗热州和赫尔松州的临时占领区，使用X-31P反雷达导弹、 3枚X-59/69型制导航空导弹（从扎波罗热州和赫尔松州的临时占领区发射），以及140架“Shahed”型攻击无人机（其中70架为喷气式），““赫尔伯”无人机，以及“帕罗迪亚”型诱饵无人机，从以下方向发起攻击：俄罗斯联邦的奥廖尔、库尔斯克、沙塔洛沃、米勒罗沃，以及克里米亚自治共和国的格瓦尔迪伊斯克。

此次空袭由乌克兰国防军的航空兵、防空导弹部队、电子战部队、无人机系统以及机动火力小组共同击退。

据初步数据，截至08:00，防空部队已击落或压制三枚X-59/69制导航空导弹以及112架敌方“Shahed”型无人机（其中56架为喷气式）， “赫伯拉”及其他类型无人机。

记录到俄罗斯空袭武器命中15处地点，以及被击落目标（残骸）坠落在4处地点。

来源：乌克兰武装部队空军

与此同时，乌克兰总参谋部公布了过去24小时内前线最激烈的交战区域。

需要指出的是，DeepState监测到俄军在科斯蒂安蒂诺夫卡和沃兹德维日夫卡附近推进。

此前，总参谋部通报了截至10月26日俄罗斯在过去24小时内的伤亡情况。

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