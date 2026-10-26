Українська ППО знешкодила 112 безпілотників і три ракети за ніч

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Із вечора 25 жовтня Сили протиповітряної оборони України знешкодили 112 ворожих безпілотників і три керовані авіаційні ракети Х-59/69. Російські війська застосували ці засоби повітряного нападу для атаки на Україну.

За даними військових, у ніч на 26 жовтня (з 18:00 25 жовтня) ворог атакував Україну протирадіолокаційною ракетою Х-31П, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з ТОТ Запорізької та Херсонської областей та 140 ударними БпЛА типу Shahed (70 із них — реактивні),«Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово — РФ, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною було збито або подавлено три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 112 ворожих БпЛА типу Shahed (56 із них — реактивні), «Гербера», дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу росіян на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Джерело: Повітряні Сили ЗС України

Тим часом Генштаб України назвав найгарячіші ділянки фронту за останню добу.

Нагадаємо, DeepState зафіксував просування росіян біля Костянтинівки та Воздвижівки.

Раніше Генштаб повідомив про втрати РФ за добу станом на 26 жовтня.

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