Генштаб України назвав найгарячіші ділянки фронту за останню добу

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За минулу добу, 25 жовтня, на фронті відбулося 177 бойових зіткнень, а втрати російської армії склали 1990 військових. Українські захисники також знищили 1656 безпілотників, 18 артилерійських систем і два реактивні системи залпового вогню.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 08:00 26 жовтня.

За даними Генштабу, противник завдав 64 авіаційних ударів і скинув 224 керовані авіабомби. Крім того, російські війська застосували 9296 дронів-камікадзе та здійснили 2451 обстріл населених пунктів і позицій українських військ.

Сили оборони уразили район зосередження особового складу противника, артилерійську систему та пункт управління безпілотниками.

Де тривали найінтенсивніші бої

Найбільшу активність російські війська проявляли на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 36 атак. Ще 13 атак відбили на Гуляйпільському напрямку, а 12 — на Костянтинівському.

На Лиманському та Південно-Слобожанському напрямках українські військові відбили по вісім атак противника.

На Північно-Слобожанському напрямку росіяни тричі намагалися атакувати позиції Сил оборони. На Краматорському напрямку зафіксовано одну атаку — в районі Малинівки.

На Куп’янському, Слов’янському та Олександрівському напрямках противник активних наступальних дій не проводив. Також без активних дій окупантів минула доба на Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На Волинському й Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилася. Ознак формування наступальних угруповань російських військ не виявлено.

Обстріли прикордоння

На Сумщині російські війська обстрілювали населені пункти Мала Корчаківка, Товстодубове, Сопич, Кореньок, Лужки, Студенок, Писарівка, Потапівка та Нова Січ. Під обстрілами на Чернігівщині опинилися Клюси, Камінь і Миколаївка.

Крім того, російська авіація завдала ударів по районах Іволжанського, Гнилиці, Пустогорода та Лужків на Сумщині.

За даними Генштабу ЗСУ, українські захисники продовжують стримувати російський наступ і завдавати противнику втрат на різних ділянках фронту.

Нагадаємо, DeepState зафіксував просування росіян біля Костянтинівки та Воздвижівки.

Раніше Генштаб повідомив про втрати РФ за добу станом на 26 жовтня.

Додамо, що українські військові вдарили по російських РЛС і пунктах управління.

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