在过去24小时内，即10月25日，前线共发生177起交火事件，俄军伤亡人数达1990人。 乌克兰守军还摧毁了1656架无人机、18套火炮系统和2套火箭炮系统。

乌克兰武装部队总参谋部10月26日08:00发布的作战简报中提到了这一点。

据总参谋部数据，敌军发动了64次空袭，投下224枚制导炸弹。 此外，俄军还动用了9296架自杀式无人机，并对乌克兰人口聚居区及乌军阵地进行了2451次炮击。

乌军打击了敌方人员集结区、火炮系统及无人机指挥所。

战斗最激烈的地区

俄军在波克罗夫斯克方向最为活跃，乌克兰守军在此击退了36次进攻。在古利亚皮尔方向又击退了13次进攻，在科斯蒂安蒂诺夫斯克方向击退了12次进攻。

在利曼和南斯洛博扎纳方向，乌克兰军队各击退了8次敌军进攻。

在北斯洛博扎纳方向，俄军曾三次试图攻击国防军阵地。在克拉马托尔斯克方向，记录到一次攻击——发生在马利诺夫卡地区。

在库皮扬斯克、斯洛维扬斯克和亚历山德罗夫斯克方向，敌军未开展积极进攻行动。过去24小时内，奥里霍夫斯克和第聂伯河方向也未发现占领军有积极行动。

在沃伦和波利斯基方向，局势未发生实质性变化。未发现俄军组建进攻集团军的迹象。

边境地区遭炮击

在苏姆州，俄军炮击了马拉·科尔恰基夫卡、托夫斯托杜博韦、索皮奇、科雷尼奥克、卢日基、斯图德诺克、皮萨里夫卡、波塔皮夫卡和诺瓦·西奇等居民点。 切尔尼戈夫州的克柳西、卡明和尼古拉耶夫卡也遭到了炮击。

此外，俄军航空兵对苏梅州伊沃尔日安斯基、格尼利察、普斯托戈罗德和卢日基等地区实施了空袭。

据乌克兰武装部队总参谋部消息，乌克兰守军继续遏制俄军进攻，并在前线各段给敌军造成伤亡。

需要指出的是，DeepState监测到俄军在科斯蒂安蒂诺夫卡和沃兹德维日夫卡附近推进。

此前，总参谋部通报了截至10月26日俄罗斯在过去24小时内的伤亡情况。

此外，乌克兰军队还对俄军雷达站和指挥所实施了打击。

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