W ciągu ostatniej doby, 25 października, na froncie doszło do 177 starć bojowych, a straty armii rosyjskiej wyniosły 1990 żołnierzy. Ukraińscy obrońcy zniszczyli również 1656 dronów, 18 systemów artyleryjskich oraz dwa systemy rakietowe salwowe.

Informacje te zawarte są w raporcie operacyjnym Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy na godz. 08:00 26 października.

Według danych Sztabu Generalnego przeciwnik przeprowadził 64 naloty i zrzucił 224 kierowane bomby lotnicze. Ponadto wojska rosyjskie wykorzystały 9296 dronów-kamikadze i przeprowadziły 2451 ostrzałów miejscowości oraz pozycji wojsk ukraińskich.

Siły obronne zadały ciosy w rejon skupiska żołnierzy wroga, system artyleryjski oraz punkt dowodzenia dronami.

Gdzie toczyły się najintensywniejsze walki

Największą aktywność rosyjskie wojska wykazały na kierunku Pokrowskim, gdzie ukraińscy obrońcy powstrzymali 36 ataków. Kolejne 13 ataków odparto na kierunku Huliaipilskim, a 12 – na kierunku Kostiantynówskim.

Na kierunkach limańskim i południowo-słobożańskim ukraińskie siły zbrojne odparły po osiem ataków wroga.

Na kierunku północno-słobożańskim Rosjanie trzykrotnie próbowali zaatakować pozycje Sił Obronnych. Na kierunku kramatorskim odnotowano jeden atak – w rejonie Malinówki.

Na kierunkach kupiańskim, słowiańskim i aleksandrowskim przeciwnik nie prowadził aktywnych działań ofensywnych. Również na kierunkach orichowskim i przydnieprowskim ostatnie dobę upłynęły bez aktywnych działań okupantów.

Na kierunkach wołyńskim i poleskim sytuacja zasadniczo się nie zmieniła. Nie stwierdzono oznak formowania grup ofensywnych wojsk rosyjskich.

Ostrzał terenów przygranicznych

W obwodzie sumskim wojska rosyjskie ostrzeliwały miejscowości Mała Korczakówka, Tovstodubowe, Sopycz, Koreniok, Łużki, Studenok, Pysarówka, Potapówka i Nowa Sicz. W obwodzie czernihowskim ostrzałowi poddano miejscowości Kłusy, Kamień i Mykołajówka.

Ponadto rosyjskie siły powietrzne przeprowadziły naloty na rejon Iwolżański, Hnylicę, Pustogorod i Łuzki w obwodzie sumskim.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy ukraińscy obrońcy nadal powstrzymują rosyjską ofensywę i zadają przeciwnikowi straty na różnych odcinkach frontu.

Przypomnijmy, że DeepState odnotowało postępy Rosjan w pobliżu Kostiantynówki i Vozdzyżówki.

Wcześniej Sztab Generalny poinformował o stratach Federacji Rosyjskiej w ciągu doby na dzień 26 października.

Dodajmy, że ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły atak na rosyjskie stacje radarowe i punkty dowodzenia.

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