Українські військові вдарили по російських РЛС і пунктах управління

24 жовтня та в ніч на 25 жовтня українські військові завдали ударів по кількох військових цілях російської армії. Під ураження потрапили радіолокаційні станції в Бєлгородській області РФ, пункти управління на Запоріжжі та Херсонщині, а також місця зосередження російських військових на Донеччині й Запоріжжі.

Сили оборони України продовжують атакувати військові об’єкти російської армії. Цього разу українські підрозділи зосередилися на радіолокаційних станціях, командних пунктах і місцях, де перебували російські військові. Зокрема, українські військові уразили російські радіолокаційні станції в районах населених пунктів Гостищево та Курганне в Бєлгородській області РФ.

Такі станції допомагають російській армії виявляти повітряні цілі та стежити за повітряним простором. Їх ураження може послабити можливості противника контролювати повітря та створити додаткові умови для застосування українських безпілотників. «Ураження РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника та розширює можливості Сил оборони України застосовувати безпілотні системи на всіх рівнях», — зазначили в Генштабі.

Ударили по пунктах управління російських військ

Окрім радіолокаційних станцій, українські підрозділи уразили пункт управління російського підрозділу в районі Тарасівки Запорізької області. Ще однією ціллю став командно-спостережний пункт у районі Голої Пристані на Херсонщині.

Такі об’єкти використовують для управління підрозділами, передачі наказів і координації дій військових. Їх ураження може ускладнити зв’язок між російськими командирами та підрозділами на передовій. У Генштабі пояснили, що удари по цих цілях мають порушити управління російськими військами та ускладнити координацію їхніх дій на полі бою.

Уразили місця скупчення російських військових

Також Сили оборони атакували місця зосередження живої сили противника. На Донеччині такі цілі уразили в районах Миколаївки та Новоукраїнки. На Запоріжжі під удари потрапили місця зосередження російських військових у районах Бердянська, Охрімівки та Тарасівки. У Генштабі не уточнили, скільки російських військових могло загинути або дістати поранення внаслідок цих ударів. Інформації про масштаби пошкоджень у повідомленні також немає.

Українські військові продовжуватимуть завдавати ударів по важливих військових об’єктах російської армії. «Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України», — наголосили в Генштабі ЗСУ. Як повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook, удари завдали 24 жовтня та в ніч на 25 жовтня.

Минулої доби, 24 жовтня, на фронті відбулося 193 бойові зіткнення між українськими військовими та російською армією. Росіяни активно застосовували авіацію, керовані авіабомби й дрони-камікадзе, а також обстрілювали українські позиції та населені пункти. За даними Генерального штабу ЗСУ, бої тривали на більшості напрямків, зокрема на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському.

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