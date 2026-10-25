Украинские военные нанесли удар по российским РЛС и пунктам управления

24 октября и в ночь на 25 октября украинские военные нанесли удары по нескольким военным целям российской армии. Под удар попали радиолокационные станции в Белгородской области РФ, пункты управления в Запорожской и Херсонской областях, а также места сосредоточения российских военных в Донецкой области и Запорожье.

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам российской армии. На этот раз украинские подразделения сосредоточились на радиолокационных станциях, командных пунктах и местах дислокации российских военных. В частности, украинские военные поразили российские радиолокационные станции в районах населенных пунктов Гостищево и Курганное в Белгородской области РФ.

Такие станции помогают российской армии обнаруживать воздушные цели и следить за воздушным пространством. Их поражение может ослабить возможности противника контролировать воздушное пространство и создать дополнительные условия для применения украинских беспилотников. «Поражение РЛС создает пробелы в радиолокационном поле противника и расширяет возможности Сил обороны Украины по применению беспилотных систем на всех уровнях», — отметили в Генштабе.

Нанесли удары по пунктам управления российских войск

Помимо радиолокационных станций, украинские подразделения поразили пункт управления российского подразделения в районе Тарасовки Запорожской области. Еще одной целью стал командно-наблюдательный пункт в районе Голой Пристани в Херсонской области.

Такие объекты используются для управления подразделениями, передачи приказов и координации действий военных. Их поражение может затруднить связь между российскими командирами и подразделениями на передовой. В Генштабе пояснили, что удары по этим целям должны нарушить управление российскими войсками и затруднить координацию их действий на поле боя.

Были нанесены удары по местам скопления российских военных

Также Силы обороны атаковали места сосредоточения живой силы противника. В Донецкой области такие цели были поражены в районах Николаевки и Новоукраинки. В Запорожской области под удары попали места сосредоточения российских военных в районах Бердянска, Охримовки и Тарасовки. В Генштабе не уточнили, сколько российских военных могло погибнуть или получить ранения в результате этих ударов. Информации о масштабах повреждений в сообщении также нет.

Украинские военные будут продолжать наносить удары по важным военным объектам российской армии. «Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины», — подчеркнули в Генштабе ВСУ. Как сообщил Генштаб ВСУ в Facebook, удары были нанесены 24 октября и в ночь на 25 октября.

За прошедшие сутки, 24 октября, на фронте произошло 193 боевых столкновения между украинскими военными и российской армией. Россияне активно применяли авиацию, управляемые авиабомбы и дроны-камикадзе, а также обстреливали украинские позиции и населенные пункты. По данным Генерального штаба ВСУ, бои продолжались на большинстве направлений, в частности на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском.

Читай нас в