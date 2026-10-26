Ukraińska obrona przeciwlotnicza zneutralizowała w ciągu nocy 112 dronów i trzy rakiety

Od wieczora 25 października ukraińskie siły obrony przeciwlotniczej zneutralizowały 112 wrogich dronów oraz trzy kierowane pociski lotnicze typu X-59/69. Rosyjskie wojska wykorzystały te środki ataku powietrznego do przeprowadzenia ataku na Ukrainę.

Według danych wojskowych, w nocy z 25 na 26 października (od godz. 18:00 25 października) wróg zaatakował Ukrainę pociskiem przeciwradarowym X-31P, trzema kierowanymi pociskami lotniczymi typu X-59/69 z terytoriów tymczasowo okupowanych w obwodach zaporoskim i chersońskim oraz 140 bojowymi bezzałogowymi statkami powietrznymi typu Shahed (z czego 70 to modele odrzutowe),«„Gerbera”, dronami-imitatorami typu „Parodia” z kierunków: Orel, Kursk, Shatalovo, Millerovo — RF, okupowanych terytoriów Autonomicznej Republiki Krymu – Gwardijskie.

Atak powietrzny został odparty przez lotnictwo, wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej, oddziały walki elektronicznej oraz systemy bezzałogowe, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Według wstępnych danych, stan na godz. 08:00, obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła trzy kierowane pociski lotnicze typu X-59/69 oraz 112 wrogich bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed (z czego 56 to modele odrzutowe), „Gerbera” oraz dronów innych typów.

Odnotowano trafienia rosyjskich środków ataku powietrznego w 15 lokalizacjach, a także upadek zestrzelonych obiektów (odłamki) w czterech lokalizacjach.

Źródło: Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy

Tymczasem Sztab Generalny Ukrainy wskazał najbardziej gorące odcinki frontu w ciągu ostatniej doby.

Przypomnijmy, że DeepState odnotowało postępy Rosjan w pobliżu Kostiantynówki i Vozdzyżówki.

Wcześniej Sztab Generalny poinformował o stratach Rosji w ciągu doby według stanu na 26 października.

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