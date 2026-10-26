Украинская ПВО сбила 112 беспилотников и три ракеты за ночь

С вечера 25 октября Силы противовоздушной обороны Украины сбили 112 вражеских беспилотников и три управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Российские войска применили эти средства воздушного нападения для атаки на Украину.

По данным военных, в ночь на 26 октября (с 18:00 25 октября) враг атаковал Украину противорадиолокационной ракетой Х-31П, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из ТВТ Запорожской и Херсонской областей и 140 ударными БПЛА типа Shahed (70 из них — реактивные),««Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия» со следующих направлений: Орел, Курск, Шаталово, Миллерово — РФ, ТОТ АР Крым — Гвардейское.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной были сбиты или подавлены три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 112 вражеских БПЛА типа Shahed (56 из них — реактивные), «Гербера», дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения россиян в 15 точках, а также падение сбитых (обломки) в четырёх точках.

Источник: Воздушные Силы ВС Украины

Между тем Генштаб Украины назвал самые горячие участки фронта за последние сутки.

Напомним, DeepState зафиксировал продвижение российских войск в районе Константиновки и Воздвижевки.

Ранее Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки по состоянию на 26 октября.

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