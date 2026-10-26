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В Черниговской области после российских обстрелов вспыхнули пожары, есть пострадавшие

UA NEWS 26 Октября 2026 08:08
В Черниговской области после российских обстрелов вспыхнули пожары, есть пострадавшие

В ночь на 26 октября российские войска обстреляли частное предприятие и склад в Черниговской области. В результате атаки возникли пожары, два человека пострадали.

 

В Прилуцком районе россияне атаковали ангар частного предприятия – травмы получил мужчина. В Новгород-Северском районе загорелось здание зернохранилища, пострадала женщина.

В Корюковском районе произошел масштабный пожар в складском помещении. Также в Черниговском районе горела сухая растительность.

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Спасатели ликвидировали все пожары.

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Источник: ГСЧС

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