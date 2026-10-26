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W obwodzie czernihowskim po rosyjskich ostrzałach wybuchły pożary; są ofiary

UA NEWS 26 października 2026 08:08
W obwodzie czernihowskim po rosyjskich ostrzałach wybuchły pożary; są ofiary

W nocy z 25 na 26 października rosyjskie wojska ostrzelały prywatne przedsiębiorstwo i magazyn w obwodzie czernihowskim. W wyniku ataku wybuchły pożary, a dwie osoby odniosły obrażenia.

 

W rejonie Pryłuckim Rosjanie zaatakowali hangar prywatnego przedsiębiorstwa – ranny został mężczyzna. W rejonie Nowogród-Siewierskim zapalił się budynek magazynu zbożowego, ucierpiała kobieta.

W rejonie Koryukivki wybuchł rozległy pożar magazynu. Również w rejonie czernihowskim płonęła sucha roślinność.

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Ratownicy ugaszili wszystkie pożary.

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Źródło: Państwowa Służba Ratownicza

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Zaporoże i Kropywnicki; w Zaporożu jest jeden ranny.

Wcześniej rosyjskie wojska ponownie uderzyły na osiedla mieszkaniowe w Charkowie.

Rosja uszkodziła obiekt energetyczny w obwodzie chmielnickim, doszło do przerw w dostawach prądu.

W ciągu dnia rosyjskie wojska zaatakowały trzy rejony obwodu dniepropetrowskiego; jest jeden ranny.

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