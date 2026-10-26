Rosja nie będzie gotowa do poważnych negocjacji, dopóki będzie liczyła na to, że poprzez wywieranie presji na Ukrainę osiągnie cele, których nie udało jej się zrealizować na polu bitwy. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga podkreślił, że należy utrzymać i wzmocnić międzynarodową presję na agresora.

„Dopóki Rosja będzie wierzyła, że może osiągnąć cele swojej inwazji – cele, których nie jest w stanie osiągnąć na polu bitwy – poprzez wywieranie presji na Ukrainę w celu zmuszenia jej do kapitulacji, nie będzie gotowa do poważnych negocjacji” – oświadczył Sybiga.

Właśnie dlatego, jak powiedział, utrzymanie i wzmocnienie presji na Rosję pozostaje niezwykle ważne dla zakończenia wojny.

„Pokój dzięki sile – to jedyna strategia, która działa. Ale ta siła musi być skierowana przeciwko agresorowi, a nie przeciwko krajowi, który się broni” – podkreślił minister.

„Nie da się zakończyć tej wojny poprzez powstrzymanie oporu Ukrainy. Można ją zakończyć jedynie poprzez powstrzymanie ataków agresora” – dodał.

W ten sposób Sybiga zareagował na oświadczenia Jurija Uszakowa, doradcy rosyjskiego dyktatora Władimira Putina. Uszakow skarżył się, że Stanom Zjednoczonym nie udaje się jak dotąd wywrzeć presji na Ukrainę i zmusić ją do zawarcia pokoju.

Według Uszakowa po szczycie na Alasce wydawało się, że Waszyngton może „narzucić” Kijowowi swoje warunki, ale tak się nie stało, więc jego zdaniem należy rozmawiać również z całą Europą.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy

Wcześniej Zełenski ocenił perspektywy nowych rozmów pokojowych z Rosją.

Wcześniej doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że rozmowy dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

Uszakow oświadczył również, że Rosja, Stany Zjednoczone i Chiny rozpoczęły przygotowania do trójstronnego spotkania Władimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Według słów doradcy Putina Moskwa, Waszyngton i Pekin są rzekomo już gotowe do jego przeprowadzenia.

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